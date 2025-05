Vier Personen bei Brand in Seniorenheim in Oberösterreich verletzt

Feuer brach im Wohnbereich aus.

Vöcklabruck. Es sieht aus wie ein hippes Hotel und ist eine Seniorenresidenz: Bei einem Brand in einem städtischen Seniorenheim in Vöcklabruck am Donnerstagabend haben vier Personen leichte Rauchgasvergiftungen erlitten und kamen ins Spital. Aus unbekannter Ursache war im ersten Stock Feuer ausgebrochen. Das Pflegepersonal brachte sofort alle Bewohner des betroffenen Wohnbereichs in Sicherheit. Die Feuerwehren Vöcklabruck und Regau waren mit acht Fahrzeugen und 44 Leuten im Löscheinsatz. Der Wohnbereich ist vorerst nicht bewohnbar, so die Polizei.