voestalpine plaze: Skatepark bekommt mehr Stahlstadt-Blech

Revitalisierung des Skateparks in Urfahr beginnt noch im Frühjahr.

Linz. Trendsportarten wie Skateboarden, BMX, Inline-Skating und Scooter-Fahren erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Insbesondere das Skateboarden hat durch seine Aufnahme ins olympische Programm 2020 eine enorme Aufwertung erfahren. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Anlagen wider, die den Ansprüchen dieser vielseitigen Sportarten gerecht werden.

Der Skatepark in Urfahr, gleich neben der neuen Eisenbahnbrücke, zählt zu den größten Skateparks in Österreich und hat in der Szene überregionale Bedeutung. Allerdings ist er mittlerweile in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Deshalb hat sich die Stadt Linz in einer Kooperation mit der voestalpine dazu entschlossen, den Skatepark umfassend zu revitalisieren und auf ein neues Niveau zu heben.

„Mit dem ‚voestalpine plaza‘ entsteht ein einzigartiges Sportareal, das Sportler*innen begeistert und Linz als innovative Sportstadt weiter stärkt“, sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ). „Diese Anlage wird neue Impulse für die sportliche Entwicklung setzen und darüber hinaus ein sozialer Treffpunkt sein, der die Gemeinschaft fördert.“

„Als voestalpine liegt uns die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft besonders am Herzen. Mit der Bereitstellung von mehr als 200 Quadratmeter hochqualitativen Stahlblechen in unserer neuen CO2-reduzierten greentec steel Edition leisten wir einen wesentlichen Beitrag für das neue Sportareal in Linz. Besonders erfreulich ist, dass unsere jungen Fachkräfte beim Zusammenbau der Elemente ihr Know-how einbringen können“, sagt Hubert Zajicek, Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG.

Von Beginn an standen die Anliegen der Sportler im Mittelpunkt der Planung. Workshops und Treffen mit Skateboarder, Inlineskater*, Scooterfahrer, BMX-Fahrer und weiteren Gruppen, unter anderem im Linzer Skateshop Radix, führten zu einem gemeinsam ausgearbeiteten Konzept und Design.

Die Bauarbeiten für den neuen Skatepark beginnen im Frühjahr 2025 und sollen im Laufe des Jahres abgeschlossen werden.