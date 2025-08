Von der Marktgemeinde zur Stadt: Lenzing wächst weiter

Lenzing an der Ager hat seit Jänner offiziell Stadtstatus. Ziel ist ein nachhaltiges Wachstum auf 7.000 Einwohner.

Lenzing. Mit der Stadterhebung von Lenzing an der Ager setzt die Gemeinde ein starkes Zeichen für ihre Entwicklung. Der Ort im Bezirk Vöcklabruck zählt rund 5.300 Einwohner und will bis 2039 auf 7.000 wachsen. Neue Wohnbauprojekte, ein modernes Ortszentrum und Investitionen in Bildung und Infrastruktur sollen den Wandel begleiten.

Der Zusatz „an der Ager“ soll Verwechslungen mit anderen Lenzing-Orten vermeiden. Die neue Bezeichnung „Gartenstadt“ soll betonen, dass trotz Urbanisierung Grünflächen erhalten bleiben. Rechtlich ändert sich wenig, doch Bürgermeister Rudolf Vogtenhuber sieht die Stadterhebung als Signal für Zukunft und wirtschaftliche Impulse .