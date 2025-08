Schicksalsschlag: Bayern-Star trauert um seinen Sohn

Eine Todesnachricht schockiert die Fans des deutschen Rekordmeisters.

Sven Ulreich hat einen tiefen persönlichen Verlust öffentlich gemacht. In einer Mitteilung erklärte der Torhüter des FC Bayern, dass sein Sohn Len „vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben“ ist. Len wurde nur sechs Jahre alt. „Die Entscheidung, dies nun öffentlich zu machen, fällt uns unendlich schwer – ist jedoch für uns als Familie ein wichtiger Schritt, um in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen“, schrieb Ulreich.

In der Erklärung, die er gemeinsam mit seiner Frau Lisa abgab, heißt es weiter: „Gemeinsam mit unserer Tochter versuchen wir nun, Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückzufinden.“ Ulreich bedankte sich zudem bei seiner Familie, Freunden sowie beim FC Bayern für „die Diskretion und große Unterstützung in den vergangenen Monaten – das bedeutet uns sehr viel“.

Ulreich ist seit 2015 bei den Bayern

Der 36-Jährige hatte zuletzt aus persönlichen Gründen mehrere Spiele der Münchner verpasst. Vor kurzem verlängerte er seinen Vertrag beim Rekordmeister um ein weiteres Jahr. Ulreich steht seit 2015 beim FC Bayern unter Vertrag, in der Saison 2020/21 war er an den Hamburger SV ausgeliehen.