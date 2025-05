Weinviertler Pop-up-Heuriger kommt auf ein "Steh-Achterl" nach Linz

Ausg’steckt is‘ – und zwar mitten am Pfarrplatz in Linz

Linz. Am 15. und 16. Mai findet am Pfarrplatz in Linz ein Pop-Up-Heuriger statt. Veranstaltet wird dieser vom Weinviertel, um die Heurigenkultur und Weine der Region in Oberösterreich zu präsentieren. Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot an Weinviertler Weinen, darunter pfeffriger Grüner Veltliner DAC, fruchtige Weißweine und charaktervolle Rotweine. Dazu werden regionale Köstlichkeiten wie Heurigenjause und belegte Brote angeboten.Für die musikalische Untermalung sorgt die Weinviertler Fiatamusi mit traditioneller Blasmusik. Interessierte können sich zudem über Urlaubsangebote im Weinviertel informieren. Der Eintritt zum Pop-Up-Heurigen ist frei. Die Veranstaltung findet jeweils von 10 bis 20 Uhr statt.