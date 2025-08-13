Alles zu oe24VIP
Welser suchen nach Abkühlung
Flucht vor der Hitze

Welser suchen nach Abkühlung

13.08.25, 13:47
Abkühlungsmöglichkeiten gibt es in Wels genug. 

In Wels gibt es zahlreiche Möglichkeiten, der Sommerhitze zu entkommen. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt stehen viele Trinkwasserbrunnen, errichtet in Kooperation zwischen der Stadt Wels und der eww ag.

Sie spenden kostenlos quellfrisches Trinkwasser aus dem Almtal. Standorte finden sich u. a. im Burggarten, am Traunufer, im Tiergarten, am Stadtplatz, in der Fußgängerzone sowie in vielen Parks und Spielplätzen. 

Springbrunnen bieten Abkühlung

Zusätzlich sorgen Springbrunnen am Stadtplatz, vor der Stadthalle und im Pollheimerpark sowie zahlreiche Parkanlagen und alte Bäume für Abkühlung. Beliebt sind auch der nahe der Innenstadt gelegene Reinberg oder die Gradieranlage mit Waldatmosphäre. Erfrischung im Wasser bietet das Welldorado-Freibad oder die Traun.

Facelifting für den Volksgarten

Für noch mehr sommerliche Kühlung sorgt künftig die Neugestaltung und Erweiterung des Volksgartens. Mehr als 40.000 Quadratmeter werden entsiegelt, Wege und Plätze mit hellen Oberflächen versehen, um die Wärmeaufnahme zu reduzieren. Rund 500 neue Bäume sollen langfristig für kühlere Luft sorgen. Das derzeit größte Entsiegelungsprojekt Österreichs soll Hitzeinseln in der Stadt deutlich verringern.

Vizebürgermeister Gerhard Kroiß und Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger betonen: "Wels bietet im Sommer nicht nur zahlreiche Veranstaltungen, Sport- und Freizeitmöglichkeiten, sondern auch viele Orte der Erfrischung. Schon ein Schluck frisches Trinkwasser oder eine Pause im Schatten könne helfen, neue Energie zu tanken."

