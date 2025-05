Welser Tiergarten erneuert Katta/Schildkröten-Haus

"Unsere Katta/Spornschildkröten-WG wird vom Tiergartenteam gerne als ‚Winning Team‘ bezeichnet. In der Tat harmonieren die beiden Tierarten prächtig", sagt Stadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne).

Wels. Zwei der absoluten Publikumslieblinge im Welser Tiergarten (Stadtpark 1) – nämlich die Katta und die Spornschildkröten (– können sich bald auf eine runderneuerte Wohngemeinschaft freuen. Dank der Unterstützung des Vereins Freunde des Welser Tiergartens wird das bestehende Haus nun in seinem gesamten Innenraum von fünfzig Quadratmetern erschlossen. Die Südfenster werden geöffnet, der Raum wird mit Klettermöglichkeiten für die Kattas ausgebaut, und für die Spornschildkröten wird eine erlebnisreiche Bodenlandschaft mit verschiedenen Temperatur- und Substratzonen, Versteckmöglichkeiten, Wasserwanne und Grabsubstraten eingerichtet. Die Tierluken zum Außengehege werden ausgebaut und mit Wärmeschleusen versehen. Knapp siebzig Quadratmeter Wandfläche werden naturnah in Felsenoptik und somit auch besucherwirksamer gestaltet. Vor allem aber werden sich die Kattas über mehr Sitznischen an den Wänden freuen.

Bis zur für den Sommer geplanten Fertigstellung der Arbeiten sind die Kattas im Haus mit dem Außengehege am Parkteich einquartiert, die Spornschildkröten vorerst (auch wegen der noch zu kalten Nächte) in der großen Stallhalle der Mantelaffen. Den Sommer werden sie wie gewohnt im Freien ihrer dann topsanierten WG mit den Kattas verbringen. Dort ist übrigens auch ein ebenfalls von den Tiergartenfreunden finanzierter Teich für die europäische Sumpfschildkröte geplant.

Wie berichtet, sind im Tiergarten nach der Aufhebung aller Schutzmaßnahmen gegen Vogelgrippe/Geflügelpest sowie Maul- und Klauenseuche alle Bereiche wieder frei zugänglich. Noch bis Donnerstag, 17. Juli ist beim Primatenhaus/Baumkronenweg die Ausstellung „Apfel, Ahorn, Avocado – Bäume und Menschen im Spannungsfeld von Klimakrise und Nachhaltigkeit“ zu sehen. Geöffnet ist bei freiem Eintritt täglich von 7 bis 19.45 Uhr.