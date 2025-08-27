Wie sich der Wind in Oberösterreich jetzt weiter drehen muss

Martin Winkler: „Wer Windkraft verhindert, riskiert Industriearbeitsplätze und macht Oberösterreich abhängig von Öl und Gas aus Diktaturen."

OÖ. "Es freut mich, dass VP-Landeshauptmann Stelzer beim Windpark Sandl unsere Linie übernimmt. Ein einzelnes grünes Licht reicht aber nicht - jetzt müssen weitere Projekte rasch umgesetzt werden", hat Landesrat Martin Winkler (SPÖ) am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Es dürfe nicht vom Gutdünken Einzelner abhängen, ob wichtige Infrastrukturprojekte gebaut werden. Ganz OÖ brauche dieselben fairen Regeln und schnelle Verfahren.

Die FPÖ behindere laut Winkler die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für Wind- und Solarenergie laut EU-Richtlinie RED II und betreibe eine aggressive Stimmungsmache. Das Projekt "Windpark Saurüssel" werde jetzt eine Nagelprobe werden, die zeige, ob die VP in der Energiefrage weiterhin von der FPÖ fremdbestimmt bleibe. Das Projekt könnte jährlich genug Strom für etwa 38.000 Haushalte produzieren. Private Investoren möchten den Windpark ermöglichen. Martin Emeder vom Verein Energievision Attergau-Mondseeland fordert eine vernünftige Überarbeitung der Beschleunigungsgebiete.