Wirbel um nackten "Pudertanz" auf der Bühne

Am Samstag wurde die Europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut 2024 feierlich eröffnet. Der recht textilfreie "Pudertanz" von Doris Uhlich wirbelte dabei viel Staub auf der Bühne auf – wortwörtlich wie sinnbildlich.

"Körper werden mit Staub in Kontakt treten, Staub wird abgeschüttelt", kündigte die Choreografin und Performerin Doris Uhlich etwas geheimnisvoll ihren "Pudertanz" an. Tatsächlich gab es dann bei diesem Teil der Eröffnung nackte Tatsachen auf der Bühne: Zwar trat Uhlich mit bis oben zugeknöpftem Mantel auf die Bühne, doch nach kurzer Zeit ließ sie alle Hüllen fallen.

Völlig nackt begann Uhlich die Aufführung mit einem Solo, das dann von zehn Tänzerinnen und Tänzern – ebenfalls wie Gott sie schuf – weitergeführt wurde. Dabei wurde Puder in die Luft geschleudert, die nackten tanzten dann durch die Staubwolke.

Shitstorm im Netz: "Verblödeter Schwachsinn"

Die außergewöhnliche Performance wurde vom Publikum kontrovers aufgenommen. In den sozialen Medien hagelt es Kritik für die Organisatoren: Auf der Facebook-Seite von "Salzkammergut 2024" schreibt ein empörter User: "Pudertanz? Selten habe ich so einen verblödeten Schwachsinn gesehen, wie die Eröffnung der Kulturhauptstadt."

Für eine Einheimische sei es "eine Schande, so eine Eröffnung in unserem schönen Bad Ischl zu zeigen!!". Eine weitere Dame fragt: "Was muss man nehmen um das auszuhalten? Hat eigentlich irgendwer daran gedacht, dass da Kinder anwesend waren?"

Tanz feiert "körperliche Vielfalt"

Auf der offiziellen Website der Kulturhauptstadt wird der "Pudertanz" wie folgt beschrieben: "In Puderwolken tanzende Körper schlagen Wellen, vibrieren, lassen ihr Fett tanzen und feiern körperliche Vielfalt und individuelle Schönheit."

Ein Ansatz, der trotz aller Kritik auch Anklang bei manchen Zusehern findet. So sind vereinzelt auch positive Kommentare zu lesen. Ein Facebook-Nutzer bringt die Debatte aber wohl auf den Punkt: "Irre, was so ein paar Nackige auslösen können...."