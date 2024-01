Kulturhauptstadt: Mit den Öffis zu Events

Um nur 19,90 Euro fährt eine ganze Familie bis drei Uhr nachts mit den Öffis.

Bad Ischl. Mit dem Salzkammergut ist heuer eine sehr ländliche Region die europäische Kulturhauptstadt. Damit die Veranstaltungen für alle attraktiv sind, gibt es nun bessere Taktverdichtungen und ein neues "Freizeit-Ticket". Auch für die Eröffnungsfeier am Samstag wird geraten, mit den Öffis anzureisen - die Innenstadt ist nämlich für den Verkehr gesperrt und es werden bis zu 15.000 Besucher erwartet, auf die ein buntes Programm wartet, das, bis auf die Ausnahme einer Operettenaufführung, gratis ist.

Damit auch zu den anderen Veranstaltungen möglichst viele Besucher mit den Öffis anreisen, gibt es vom Oberösterreichischen Verkehrsverbund (OÖVV) ein "Freizeit-Ticket" - eine Tageskarte für den Öffentlichen Nahverkehr in Oberösterreich, mit der bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder unter 15 Jahren fahren dürfen - gilt heuer im gesamten Salzkammergut, also auch in den Salzburger und steirischen Teilen. Zudem wurde der Preis von 24,90 Euro auf 19,90 Euro gesenkt und die Gültigkeit bis um 3.00 Uhr früh des nächsten Tages verlängert.