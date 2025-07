Zwei neue Eissalons in der Linzer Innenstadt

Das Eiscafé "Dolce" am Linzer Hauptplatz hat zugemacht, zwei neue Eissalons haben eröffnet.

Linz. In der neuen Amarena Gelateria in der Südtirolerstraße 22 gibt es nicht nur feines Eis für zwei Euro pro Kugel, u.a. auch Pistazie, sondern auch eine große Auswahl an Kuchen und Torten, wie etwa Dubai Torte mit spezieller Sahne und knusprigen Pistazien oder Torte mit Milka-Geschmack. Seit Ende Juni hat die Eisdiele mit dem kleinen Schanigarten täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.Ende Mai hat hat Pasquale Sgarra Eisliebhaber seinen Eissalon „sole d’oro“ (Goldene Sonne) in der Herrenstraße 6/4 eröffnet. Hier gibt es einen kleinen Gastgarten im Innenhof und Hochtische direkt in der beliebten Einkaufsstraße. Der 59-Jährige ist kein Unbekannter: Er hatte zuvor jahrelang die Pizzeria „Primafila da Pasquale“ in der Linzerie.