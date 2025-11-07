Zwischen Leberkäs’ und Leitbetrieb-Abend mit Minister Hattmannsdoerf

Hajart: „Nicht jammern, sondern anpacken!“

Linz. Wie kann Linz zwischen Industrie, Innovation und Individualbäcker in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten auf der Überholspur bleiben? Beim fünften Future-Talk „Forward – Vordenken für Linz“ im Linzer Domcafé stand die Zukunft des Wirtschaftsstandorts im Mittelpunkt. Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) lud Donnerstagabend zum hochkarätig besetzten Expertentalk, und rund 100 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Unternehmertum folgten der Einladung.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) warnte vor einer zunehmenden Belastung der Industrie durch Bürokratie und CO₂-Bepreisung: „Wir brauchen ganz klar eine Offensive im Bereich der Entbürokratisierung, beispielsweise bei der Beschleunigung von Genehmigungen. Denn ohne Industrie, die gerade für Linz von zentraler Bedeutung ist, gibt es keine Jobs und keinen Wohlstand.“

Aktueller denn je sei die Debatte der CO₂-Bepreisung. Hattmannsdorfer warnte davor, dass ein Aus der Gratis-Zertifikate tausende Jobs gefährde: „Wir können nicht in Schönheit sterben, während uns andere Teile der Welt wie China und die USA links und rechts überholen.“

Gastgeber Hajart forderte mehr Mut zur Veränderung: „Wir müssen endlich aufhören zu jammern und anfangen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.“

Er sieht Linz als „Laborstadt“ für neue Technologien – von Urban Mobility bis zu Start-up-Ökosystemen. Sein konkreter Vorschlag: „Ökosysteme“ von 20 bis 30 Start-ups rund um Hochschulen anzusiedeln – mit einem klaren Ziel: „Bis 2050 soll Linz der KI-Hotspot Europas sein.“

Univ.-Prof Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der neuen Digitaluniversität IT:U, präsentierte an diesem spannenden Diskussionsabend ein klares Ziel: Sie will Linz zum europäischen Zentrum für digitale Transformation machen. „Unsere Lehrenden kommen aus den USA, Japan oder Italien – wir bauen hier eine Uni mit internationalem Anspruch auf.“