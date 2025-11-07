Alles zu oe24VIP
15-Jähriger rutschte aus und stürzte 100 Meter ab
Bergunfall

15-Jähriger rutschte aus und stürzte 100 Meter ab

07.11.25, 12:32 | Aktualisiert: 07.11.25, 13:41
Am Schmittenstein (1.695 Meter) in der Salzburger Osterhorngruppe ist am Donnerstag ein 15-jähriger Jugendlicher rund 100 Meter über steiles felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. 

Seine zwei Begleiter - beide sind ebenfalls 15 Jahre alt - verständigten die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde per Trage aus dem schwierigen Terrain geborgen und dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, seine Freunde abgeseilt und dann zu Fuß ins Tal begleitet. Beide blieben unverletzt.

Das Trio war bei ihrer Wanderung beim Abstieg vom Gipfel in felsiges Gelände geraten. Als sie nicht mehr weiterkamen, entschieden sie sich umzukehren. Dabei rutschte der vorangehende Jugendliche aus und verlor den Halt.

