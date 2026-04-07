oe24 Media Group trauert um Peter Zöchbauer

Renommierter Medienanwalt starb im Alter von 59 Jahren

Österreich verliert seinen renommiertesten Medienanwalt. Dr. Peter Zöchbauer ist am Ostermontag im Alter von 59 Jahren völlig überraschend verstorben. Zöchbauer war seit 20 Jahren Medienanwalt der oe24 Media Group, vertrat unzählige Persönlichkeiten und Unternehmen in Mediencausen. Der gebürtige Niederösterreicher war darüber hinaus Autor zahlreicher Fachpublikationen, Mitherausgeber der Fachzeitschrift „Medien und Recht“ und Lehrbeauftragter an der Universität Wien.

Zöchbauer galt als Instanz im österreichischen Medienrecht. Mit seiner Kanzlei Zöchbauer Rechtsanwälte prägte er die Rechtsprechung zum Mediengesetz in den letzten Jahrzehnten wie kein anderer. Zöchbauer agierte dabei stets mit chirurgischer Präzision, scharfer Analyse, rhetorischer Brillanz und einem tiefen Verständnis für die Mechanismen der Medienwelt. Der Jurist verstand es dabei stets, eine pragmatische Brücke zwischen der harten Paragrafenwelt und dem schnelllebigen Nachrichten-Geschäft zu schlagen. Sein Wort hatte Gewicht - nicht nur im Gerichtssaal und bei seinen Kollegen und Kolleginnen, auch in den Redaktionen und oftmals auch als Experte zu juristischen Themen.

Zöchbauer hatte vor allem aber auch Handschlagqualität und einen feinen Humor, den er stets durchblitzen ließ. Zöchi, wie er im Verlag liebevoll genannt wurde, war passionierter Sportler, der die Berge und das Laufen liebte.

Der Tod von Peter Zöchbauer hinterlässt eine große Lücke. Die österreichische Medienlandschaft verliert einen ihrer stärksten Kämpfer für Pressefreiheit und Persönlichkeitsrechte. Sein Vermächtnis wird in den zahlreichen Grundsatzentscheidungen weiterleben, die er im Laufe seiner beeindruckenden Karriere erstritten hat – bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Wir verlieren einen treuen Wegbegleiter und einen guten Freund. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Ruhe in Frieden, Peter