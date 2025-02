ÖAMTC warnt vor Fake-Gewinnspiel

Vor Phishing-Mails, die auf ein vermeintliches ÖAMTC-Gewinnspiel hinweisen, hat der Autofahrerclub am Freitag gewarnt.

Die betrügerischen E-Mails locken mit einem Gewinn eines "Auto-Notfallsets" und laden ein, an einer angeblichen Umfrage teilzunehmen, so der ÖAMTC. Dabei wird darauf abgezielt, persönliche Informationen wie Kreditkartendaten auf einer nachgeahmten Website zu sammeln oder Userinnen und User in eine Abo-Falle zu locken.

Der ÖAMTC betonte, dass der Mobilitätsclub keine Gewinnspiele, Umfragen oder Aktionen initiiere, "bei denen sensible Daten wie Kreditkarteninformationen online abgefragt werden".

Eindringliche Warnung

Alle Betroffenen wurden einmal mehr "eindringlich" gewarnt, "keine persönlichen Daten anzugeben oder Links zu Webseiten zu öffnen, deren Authentizität nicht sicher ist".

"Wer bereits Daten auf einer Phishing-Website eingegeben hat, sollte schnell handeln, um mögliche Schäden zu minimieren", hieß es weiter. Man informiere auf allen Kanälen weiter.