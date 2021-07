Seit heute Nacht dürfen sich die Tanzflächen des Landes wieder füllen. Viele Partywütige ließen sich die Premierennacht nicht entgehen.

In allen Bundesländern öffneten in der Nacht auf den heutigen Donnerstag erstmals wieder die Nachtclubs für Getestete, Geimpfte und Genesene. Auch Wien, das zunächst über eine Öffnung nur für Geimpfte diskutiert hatte, lenkte schließlich ein. Die erste Partynacht seit Langem ließen sich viele Feierwütige vor allem in der Bundeshauptstadt nicht nehmen. So standen etwa um kurz vor Mitternacht vor dem Meidlinger Kult-Club "U4" hunderte junge Menschen Schlange und warteten auf die ersten Klänge von Bass und 90er-Jahre-Songs.

Besucher der Nachtlokale müssen ab heute nicht nur einen Altersnachweis, sondern auch ein gültiges Impf-, Test- oder Genesungszertifikat vorzeigen. Für das Wochenende wird in Clubs und Lokalen der Bundeshauptstadt ein noch größerer Ansturm erwartet.