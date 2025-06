Österreicher (65) stirbt bei Motorrad-Unfall in Italien

Der 65-jährige Biker kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte mit großer Wucht gegen die Leitplanke.

Italien, Österreich. Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Forni di Sopra (Provinz Udine, Italien) ein tragischer Motorradunfall. Ein 65-jähriger Mann aus Villach verlor in einer Kurve auf der Via Nazionale die Kontrolle über sein Motorrad. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte mit großer Wucht gegen die Leitplanke. Dabei wurde der Motorradfahrer tödlich verletzt, wie das italienische Portal "ilgazzettino" berichtet.

Vorbeifahrende Autofahrer alarmierten sofort den Notruf der Rettungsleitstelle Sores in Palmanova. Rettungskräfte und Feuerwehr trafen rasch am Unfallort ein, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät – er war sofort tot.

Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Leiche wurde laut "ilgazzettino" den Justizbehörden für weitere Untersuchungen übergeben.