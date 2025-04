× Österreichs private Bierbrauer heben das Glas

Österreichs Privatbrauereien lassen die Kronenkorken ploppen und zelebrieren ihre Unabhängigkeit von 25. bis 27. April.

© Hersteller ×

Von Vorarlberg bis ins Burgenland öffnen die die Mitglieder der Privatbrauereien ihre Tore und laden Bierfans ein, die Vielfalt heimischer, handwerklich gebrauter Biere zu feiern. Besucher erwartet ein buntes Programm mit Verkostungen, Brauereiführungen sowie Gewinnspiele. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema „Österreichische Privatbrauerei – 100 % unabhängig“, das für echtes Handwerk und österreichische Wertschöpfung steht.

Die heimischen privaten Bierbrauer vom burgenland bis Vorarlberg. © Hersteller ×

„Unsere Biere sind keine Einheitsware, sondern Ausdruck echter Braukultur“, betont

Hubert Stöhr, Obmann des Vereins und Geschäftsführer der Brauerei Schloss Eggenberg in Oberösterreich. Ziel ist, Privatbrauereien zu stärken und Orientierung sowie Transparenz für die Konsumenten zu schaffen. Mit Hilfe des Siegels „Österreichische Privatbrauerei – 100 % unabhängig“, welches auf allen Flaschen und Dosen der Mitgliedsbetriebe integriert ist, will man sichtbar machen, woher das jeweilige Bier stammt: Aus einer Privatbrauerei oder von einem internationalen Großkonzern. Die Vereinigung wurde im September 2021 von zehn Privatbrauereien gegründet und zählt inzwischen 45 Mitglieder. Für den Beitritt gelten klare Kriterien, der wichtigste Faktor dabei: Alle Brauereien und ihre Eigentümer müssen ihren Sitz in Österreich haben und unabhängig von internationalen Konzernen agieren – egal ob groß oder klein.

Programm für das bierige Wochenende:

Wien

Ottakringer Brauerei

Wiens wichtigste Brauerei öffnet zum Unabhängigkeitstag wieder die Tore und lädt Bier-Interessierte in den Pop Up-Biergarten nach Ottakring ein: 26. April von 13 bis 20 Uhr.

• Pop Up-Biergarten am Vorplatz: Rund acht Biere werden zu einem Spezialpreis vom Fass gezapft.

• Sollte das Wetter nicht mitspielen, verlegen wir in unserer Indoor-Location, in das Gold Fassl Magazin. Das Event wird bei jeder Witterung stattfinden.

• Für musikalische Unterstützung sorgt die Band “V.O.I.C.E. Chor”, die dem Unabhängigkeitstag ordentlich einheizt.

• Gratis-Brauereiführungen starten im Halb-Stunden-Takt in der Zeit von 13 – 18 Uhr. Dauer einer Führung ca. 45 – 60 Minuten. (max. 25 Personen pro Führung)

• Besonderes Special: Führungsgäste erhalten einen Gutschein für ein gratis 0,3l frischgezapftes Ottakringer oder BrauWerk Bier.



Vorarlberg

Mohrenbrauerei

Seit 1763 wird in unserer Familienbrauerei in Dornbirn Bier mit echter Leidenschaft gebraut. Wir sind Privatbrauer, also keine Konzerndiktatur, sondern frei im Kopf und im Kessel- und genau das feiern wir am Unabhängigkeitstag! Mohrenbräu ist und bleibt #konzernfrei, denn unser Bier ist Privatsache.

Diesen besonderen Tag zelebrieren wir in unserem Mohrenbräu Lädele mit exklusiven Produkten, die es nur hier gibt. Am Freitag, 25.04., und Samstag, 26.04., kannst du dich außerdem durch unsere Bier-Vielfalt probieren. Auch unsere Führungen durchs Mohrenbräu Museum zeigen dir, was #konzernfrei für uns bedeutet – und warum wir so stolz darauf sind.

Komm vorbei, probiere, entdecke und feiere mit uns!

• Verlosung von exklusiven Plätzen zu den Brauereiführungen auf Social Media - es werden nur drei Gruppen zu jeweils maximal 20 Personen zugelassen.

• Interaktive Stationen laden zum Miterleben des Brauprozesses ein.

• Zusätzlich gibt es Bierverkostungen sowie die Präsentation eines brandneuen Mohrenbräu-Biers.

• Jeder Teilnehmer erhält eine ProBIERbox als Geschenk

Brauerei Frastanz

In der Brauerei Frastanz in Vorarlberg entscheiden knapp 1.000 Genossenschafter über den zukünftigen Weg des Unternehmens. Hier wird echte Bierkultur gelebt und dabei viel Wert auf nachhaltige Produktionsmethoden gelegt.

• Bei einer offenen Bierausschenke kann man sich von der Qualität der regionalen Bio-Biere überzeugen.

• In den Braugaststätten “Rösselpark” und “Taube” werden jeweils ein Fass feierlich durch den Brauereichef gestochen und damit die Bier-Gastgarten-Saison eröffnet (sofern das Wetter passt).

Bierol

Die hippen Bierbrauer aus Tirol sind das Gegenteil von Mainstream. Individuelle Bier-Spezialitäten wie unter anderem das “Mountain Pale Ale” oder das “The Underdog – NEIPA" können anlässlich des Unabhängigkeitstages in der Brauerei am Fuße des Scheffauer verkostet werden. Dazu gibt’s Speisenspecials und geführte Brauerei-Touren. Samstag, 26. April und Sonntag, 27. April 2025

Steiermark

Forstauers Hofbräu

Im Forstauers Hofbräu in Gams steht Regionalität und Unabhängigkeit an oberster Stelle. Anlässlich des Unabhängigkeitstages wird bei Bestellungen zwischen Freitag, den 25. April und Sonntag, den 27. April 2025 versandkostenfrei geliefert. Außerdem gibt es eine Verlosung von zwei Kartons (je 24 Stück) mit Kostprobe der acht Biersorten via Facebook und Instagram.

Freitag, 25. April – Sonntag, 27. April 2025 im Onlineshop & Online



Brauerei Murau

Bei Murauer Bier steht man vollkommen hinter dem Siegel der Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs. 100 % konzernfrei ist die Devise, und im Rahmen des Unabhängigkeitstages kann man sich beim Tag der offenen Türe bei zwei kostenlosen Brauereiführungen davon überzeugen. In der “Brauerei der Sinne” erfährt man dabei unter anderem, welche Rolle die Naturverbundenheit beim Bierbrauen spielt und die Verantwortung gegenüber der Region.

Samstag, 26. April 2025 um 14 und um 16 Uhr



Nassauer City Bier

Nassauer City Bier wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt als Gewinner der Falstaff- Bier-Trophy 2024. Die Privatbrauerei in Groß St. Florian legt viel Wert auf Unabhängigkeit und punktet mit einer köstlichen Biervielfalt, die es am 25. April ab 15 Uhr zu entdecken gilt.

• Der Bier-Stammtisch lädt am Unabhängigkeitstag zum Gustieren und Verkosten ein.

• Die Brauerei sowie der Verkostungsraum sind für alle Gäste ab 15 Uhr geöffnet.

• Alle Biersorten werden frisch gezapft und können vor Ort verkostet werden.

• Dazu gibt’s „Steirische Tapas“.

Stiegl Biergarten © Bazzoka ×

Salzburg

Stieglbrauerei zu Salzburg

Die Stiegl-Brauwelt in Salzburg ist bestimmt allen Bier-Fans ein Begriff. Jede Menge bierige Programmpunkte finden anlässlich des Unabhängigkeitstages von 25. bis 27. April



Stiegl-Brauwelt

• Kostenloser Welcome-Aperitif beim Besuch in der Stiegl-Brauwelt Gastronomie.

• Tischaufstellern (mit QR-Code als “Call-to-Action”) informieren über das Thema „Unabhängigkeit“.

• Ein Highlight ist der Frühshoppen am Sonntag, dem 27. April.

• Es gibt ein Glücksrad mit bierigen Gewinnen an allen drei Tagen im Stiegl-Braushop.

• Nur mit dem Code “unabhängig” gibt es - 20% auf die Führung durch die Stiegl Brauwelt.

Trumer Privatbrauerei

Die in achter Generation geführte Familienbrauerei in Obertrum stellt den diesjährigen Unabhängigkeitstag unter das Motto „Beer & Music Pairing“. Gemeinsam mit Künstlern und Künstlerinnen des parallel in Obertrum stattfindenden “BUZZ-Musikfestivals” werden Trumer Biere „live on stage“ zur performten Musik „gepairt“. Auf diese Weise können die besonderen Eigenschaften der unterschiedlichen Bierstile in ein Verhältnis zu den Charakteren der Musikstücke gestellt werden.

Durch den Abend führen der Initiator des BUZZ-Festivals, Andrei Gologan und die Diplom Biersommeliers der Trumer Privatbrauerei. Im Anschluss an die Veranstaltung wird zum gemütlichen Zusammensein geladen. 26. April um 19 Uhr

Oberösterreich

Brauerei Baumgartner

Nach althergebrachten Rezepturen werden in der Privatbrauerei in Schärding seit 400 Jahren unabhängige und authentische Biere gebraut. Anlässlich des Unabhängigkeitstages werden am 25. April bei einem Gewinnspiel auf Facebook und Instagram gratis Brauereibesichtigungen für zehn Personen verlost. Als besonderes Zuckerl erhält man –

25 % auf Getränke im Braushop (ausgenommen Bier des Monats, Fassbier, Paletten-, Sonder- und Dauertiefpreise).

Braucommune in Freistadt

Gebraut mit Mühlviertler Urgesteinswasser, 100 % Mühlviertler Hopfen und Gerste aus dem Weinviertel und aus OÖ – in Freistadt legt man größten Wert auf 100 % Unabhängigkeit. Ein wahrer Grund zum Feiern am 26. April:

• Anlässlich des Unabhängigkeitstages gibt es eine Rabattaktion von - 10 % im Shop und Onlineshop.

• Es gibt ein Gratis-Seiterl für jeden Gast in der Gastronomie der Braucommune in Freistadt.

Brauerei Hofstetten

Seit 1229 wird in der Brauerei Hofstetten Bier gebraut, und mittlerweile sind rund 1/3 davon in Bioqualität. Mit einem „Tag der offenen Flasche“ wird der Unabhängigkeitstag so richtig gefeiert: Nach vier Jahren öffnen sich wieder die Türen der Brauerei für alle Bierfans. Alle zwanzig verschiedenen Biersorten werden ausgeschenkt. Freitag, 25. April 2025, ab 10 Uhr

Brauerei Ried

Als mittelständiger Betrieb legt die Brauerei Ried besonders viel Wert auf ein enges und persönliches Verhältnis zu ihren Partnern. Anlässlich des Unabhängigkeitstages öffnet die Brauerei ihre Pforten und lädt zum „Tag der offenen Türen“ ein. Hier kann man die Gelegenheit nutzen und den Betrieb und die Menschen, die dahinterstehen kennenlernen. Freitag, 26. April 2025

Brauerei Schloss Eggenberg

In der Privatbrauerei Schloss Eggenberg im Salzkammergut, in achter Generation familiengeführt, findet anlässlich des Unabhängigkeitstages am 26. April von 14 bis 22 Uhr ein wahres Feuerwerk an Programmpunkten statt:

• Bei kostenlosen Brauereiführungen kann man eine Sinnesreise hinter die Kulissen der Brauerei erleben und Bier selbst frisch vom Tank zapfen.

• Bierverkostungen laden dazu ein, unterschiedliche Sommer- und Leichtbiere verschiedener unabhängiger, österreichischer Privatbrauereien zu entdecken.

• Dabei kann man sich über die Vereinigung der Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs informieren.

• Die Privatbrauereien-Ecke lockt mit Gamifications inklusive Sofortgewinnen und mit dem Verkauf von Privatbrauereien-Merchandise.

• An Erfrischendes & Kulinarik wurde auch gedacht: Es gibt frisch gezapfte Eggenberger Biere und erfrischende Strizzi Kracherl an der Bierbar sowie regionale Köstlichkeiten.

• Party-Beats von DJ Kaiser Franz sorgen für Stimmung.

• Verlängerte Öffnungszeiten im Eggenberger Bierdepot: von 8 – 18 Uhr

• Kinderstation für Strizzis

Stiftsbrauerei Schlägl

In der Stiftsbrauerei Schlägl werden Biere nicht nur aus besten heimischen Zutaten gebraut, der gesamte Brauprozess wird mit viel Achtsamkeit und Nachhaltigkeitsgedanken durchgeführt. Dass man diese Werte tatsächlich “herausschmeckt”, davon kann man sich anlässlich des Unabhängigkeitstages beim “Zapfenstreich” in der Stiftsbrauerei persönlich überzeugen. 25 April ab 16 Uhr

Wartberger Bier

Die Mühlviertler Privatbrauerei Wartberger Bier bezieht ihre Rohstoffe größtenteils aus der Region, und auch das Brauwasser sprudelt aus einer nahegelegenen Quelle. Ein Paradies für Bier-Fans, denen handwerklich gebraute Biere wichtig sind. Der Unabhängigkeitstag wird in dieser kleinen Brauerei mit einem Fest von 25. – 27. April 2025 gefeiert, wo man die Biervielfalt verkosten kann. Am Samstag, 26. April: kleines Fest

• Sowohl vor Ort als auch auf Social-Media findet ein Gewinnspiel statt.

• Brauereibesichtigung und Neueröffnung des Tap-Rooms.

• Vorstellung der neuen Bier Kreationen.

Niederösterreich



Brauerei Schrems

Die kleine, familiengeführte Privatbrauerei Schrems im wunderschönen Waldviertel öffnet ihre Pforten für ein ganz besonderes Erlebnis: Anlässlich des Unabhängigkeitstages verlost sie über Social Media 7 x 2 Tickets für einen exklusiven Workshop mit anschließendem Mittagessen.

Unter dem Motto „So schmeckt Unabhängigkeit“ erwartet die Gewinner:innen eine spannende Reise durch die traditionsreiche Bierkultur der Brauerei. Bei einer exklusiven Verkostung können sie ihren Geschmackssinn auf die Probe stellen und die Vielfalt der Biere entdecken, die seit fünf Generationen nach alten Familienrezepturen gebraut werden. Zudem bietet die Brauerei eine Aktion beim Rampenverkauf an.

Am Donnerstag, 24. April bis Samstag, 26. April 2025: Aktion beim Rampenverkauf Am Freitag, 25. April 2025, 10 – 14 Uhr: Verkostung

Zeiserl Bier

Der Unabhängigkeitstag ist die beste Gelegenheit, die unfiltrierten, zu 100 % naturbelassenen Zeiserl-Biere direkt im Hof der Brauerei frisch vom Fass gezapft zu verkosten. Dabei gibt es die einmalige Gelegenheit, sich mit dem Team der Brauerei auszutauschen und einen besonderen Bonus einzulösen: Anlässlich des Unabhängigkeitstages erhält man auf jedes gekaufte 6er-Tragerl die Mehrwertsteuer geschenkt.

• Am Freitag, 25. April von 14 - 18 Uhr: Frisch gezapfte Biere vom Fass in der Brauerei im Ramplach genießen und die Mehrwertsteuer auf jedes 6er Tragerl sparen.

• Am Samstag, 26. April von 8 – 13 Uhr: Rabattcode „Privatbrauereien“ am Wochenmarkt in Bad Vöslau einlösen und Mehrwertsteuer auf jedes 6er Tragerl sparen.

Privatbrauerei Zwettl

Zu 100 % konzernfrei und authentisch werden im Herzen des Waldviertels aus heimischen Hopfen- und Getreidesorten seit dem 12. Jahrhundert mehrfach ausgezeichnete Biere gebraut. Anlässlich des Unabhängigkeitstages findet am 26. April um 19 Uhr in der familiengeführten Privatbrauerei Zwettl über Social Media eine Verlosung von 25 Plätzen für Brauereiführungen und anschließendem Quiz mit Preisen und Goodies im Wert von € 370,-statt.

Kärnten

Privatbrauerei Hirt

Als unabhängiger Familienbetrieb mit 750-jähriger Geschichte ist man sich bei Hirter in Kärnten einig: Es braucht Menschen, die hochhalten, was echt ist. Anlässlich des Unabhängigkeitstages wird die Bedeutung der Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs mit großer Freude zelebriert und die Vielfalt ihrer Biere gefeiert. Und mit ein bisschen Glück kann man auch etwas gewinnen. Gefeiert wird von 25. bis 27. April

• In der Hirter Bierathek kann man eine große Auswahl an Bieren aus verschiedenen Privatbrauereien genießen.

• Der Braukeller lockt mit speziell abgestimmten Menüs.

• Auf den Social-Media-Kanälen der Brauerei Hirt kann man bei einem interaktiven Unabhängigkeits-Quiz sein Glück versuchen.

Wimitzbräu

Ehrlich, unabhängig und naturbelassen – so lassen sich die Biere der Kärntner Privatbrauerei zusammenfassen. Im Rahmen des Unabhängigkeitstages präsentiert sich das Wimitzbräu mit einem eigenen Stand am Gelände der Privatbrauerei Hirt. Hier kann man sich von der Vision und der Leidenschaft der Kärntner Bierbrauer inspirieren lassen und die „gefährlich” ehrlichen, unverfälschten Biere verkosten.

Samstag, 26. April 2025 von 10 – 18 Uhr

Burgenland

Privatbrauerei GolsDie Privatbrauerei Gols bezieht 100 % ihrer Rohstoffe aus Bio-Landwirtschaft aus Österreich. Außerdem liegt dem Familienbetrieb vor allem die Transparenz und Unabhängigkeit am Herzen. Anlässlich des Unabhängigkeitstages veranstaltet die Brauerei eine Verlosung einer Brauereiführung sowie eine gratis Flasche Bier und ein gratis Seidl Bier bei jedem Einkauf im Rampenverkauf.