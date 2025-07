Österreichs Wasserski-Asse freuen sich auf Heim-EM am Salmsee

Am Salmsee wurde 2007 bereits eine Weltmeisterschaft ausgetragen.

Steyregg. Vom 7. bis zum 9. August wird der Salmsee in Steyregg zum Schauplatz eines der größten internationalen Wassersport-Highlights des Jahres. "Ich freue mich, dass wir nach den Spitzenveranstaltungen in diversen Sportarten nun auch den besten Athletinnen und Athleten der europäischen Wasserski-Szene im Sportland Oberösterreich eine große Bühne bieten können“, blickt Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) auf das Wettkampfwochenende vor den Toren der Landeshauptstadt voraus. Oberösterreich war zuletzt 2017 mit dem Austragungsort Fischlham EM-Gastgeber. Am Salmsee in Steyregg fanden bereits 1998 und 2005 Europameisterschaften statt, 2007 sogar die Weltmeisterschaft.

© Wasserski Sportzentrum Salmsee

„Dass sechs Asse aus dem rot-weiß-roten EM-Team aus Oberösterreich stammen, zeigt, dass sich der Wasserski-Sport in unserem Bundesland gut entwickelt, dass gute Nachwuchsarbeit geleistet wird und er einen hohen Stellenwert einnimmt", freut sich Achleitner und wird u.a. den aussichtsreichen Medaillenkandidaten Nicola Kuhn und Alexander Gschiel die Daumen drücken.

OÖWWV-Präsident Leo Jindrak. „Die Stärken des Teams sehe ich vorwiegend darin, dass sich die meisten zu so genannten Overall-Skiern weiterentwickelt haben. Das bedeutet, dass der Trainingsaufwand in den jeweils völlig differenzierten Einzeldisziplinen – Slalom, Trick und Jump – am Wasser sowie in der Vorbereitung im Winter wesentlich höher ist als bei einem so genannten Spezialisten, der in der Regel nur eine Disziplin ausübt. Am Ende bringen die Overall-Skier bei guten Ergebnissen entsprechend die meisten Punkte für die Teamwertung."