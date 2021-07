Drama um eine österreichische Snowboard-Legende.

Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl wurde am Mittwoch gegen Mittag Teil eines dramatischen Autounfalls, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Mittersill, Salzburg: Ein PKW geriet beim Schleudern auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Dessen Insassen, ein 70-Jähriger und seine 68-jährige Beifahrerin, werden schwer verletzt, der Mann stirbt noch an der Unfallstelle. Die Frau wurde in ein nahegelegenes Spital gebracht, ihr aktueller Zustand ist nicht bekannt.

Nun zeigt sich: Der Lenker des Unfallfahrzeuges war kein anderer als der fünffache Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl. Er scheint am Heimweg vom Training gewesen zu sein, als ein starker Hagelschauer den 35-Jährigen überraschte. Ob der Hagel die Unfallursache war, werde derzeit noch von der Polizei geklärt, heißt es.

Erstes Statement des ÖSV

In einem ersten Statement des ÖSV heißt es, Karl würde sich in psychologischer Betreuung befinden. Sowohl Karl, der "von diesem tragischen Ereignis zutiefst betroffen" sei, als auch dessen Familie, drückten ihr Mitgefühl aus: "Ihre Gedanken sind bei der Familie des Opfers", heißt es.

Benjamin Karl war erst im Frühjahr zum fünften Mal Weltmeister geworden. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter.