Offene Terrassentür: Trio raubte Opfer (21) in Wohnung aus

Die drei Tatverdächtigen hätten die offene Terrassentüre gesehen und sich spontan für einen Raub entschieden.

Am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr verschafften sich drei Männer über die Dachterrasse Zugang zu einer Wohnung eines 21-Jährigen in Graz. Weil die Terrassentür offen stand, entschieden sie sich für den Einbruch. Die Tatverdächtigen forderten von ihm die Begleichung angeblicher Schulden.

Als der junge Mann erklärte, dass er bei niemandem Schulden hätte, attackierten ihn zwei Eindringlinge mit Schlägen, Ohrfeigen und Würgen. Währenddessen durchsuchte der dritte Tatverdächtige die Wohnung. Dabei erbeuteten sie Parfum, Kleidung, Zigaretten, eine Geldbörse, mehrere hochpreisige Uhren sowie das Mobiltelefon des Opfers. Das Trio konnte unerkannt flüchten.

Handy wurde geortet - zwei Täter gefasst

Da dem Opfer das Handy geklaut wurde, konnte er zunächst keinen Notruf absetzen und verständigte über einen Nachbarn die Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten rasch zum Erfolg: Eine Streife der Polizeiinspektion Hauptbahnhof konnten zwei Tatverdächtige in der Nähe stellen. Bei sich hatte das Duo einen Teil des Raubguts.

Das Opfer konnte die beiden Österreicher, einen 20- und einen 22-Jährigen, eindeutig identifizieren. Die beiden wurden festgenommen.

"Sahen die offene Terrassentür"

Kriminalisten des Landeskriminalamts Steiermark übernahmen die weiteren Ermittlungen. Dabei konnte auch der dritte Tatverdächtige, ein 27-jähriger Russe, ausgeforscht und nur einen Tag später verhaftet werden.

Die beiden ersten Festgenommenen sind geständig und gaben an, die offenstehende Terrassentür gesehen und sich spontan für einen Raub entschieden zu haben. Die angeblichen Schulden sollen frei erfunden gewesen sein. Der 27-Jährige zeigt sich nicht geständig. Alle drei Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Der 21-Jährige erlitt bei dem Raub leichte Verletzungen. Die Schadenssumme ist Teil der weiteren Ermittlungen.