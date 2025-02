Fristlos als Lehrerin entlassen: Orgasmus-Päpstin kämpft heute vor Gericht

Heute findet der Prozess rund um die fristlose Entlassung der 48-jährigen Volksschullehrerin statt.

Der Fall rund um die wohl bekannteste Volksschullehrerin Österreichs geht heute, Donnerstag, vor dem Landesgericht Linz in die nächste Etappe.

Monika R. (48) wurde aufgrund eines TikTok-Accounts, auf dem sie nebenberuflich Sexual- und Beziehungstipps gibt, vor über einem Jahr fristlos als Volksschullehrerin entlassen. "Dass es in der heutigen Zeit als Lehrerin verboten ist, über Sex zu sprechen, kann ich nicht verstehen", sagte die Alleinerziehende damals zu oe24.

Vor Gericht kämpft sie heute neuen Anwalt und mehreren Zeugen darum, dass ihre Entlassung in eine normale Kündigung umgewandelt wird. Und das mit allen dazugehörigen Ansprüchen. Zwar bot ihr die Bildungsdirektion einen Vergleich an - sie sollte in Oberösterreich nie mehr als Lehrerin arbeiten dürfen- dies lehnte die Orgasmus-Päpstin aber ab.