Paragleiterin crasht in Seilbahn-Gondel - tot

Hopfgarten. Eine 65-jährige Gleitschirmpilotin ist am Sonntag im Gemeindegebiet von Hopfgarten im Brixental (Bez. Kitzbühel) gegen die Gondel einer Seilbahn geprallt, abgestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben. Über längere Zeit durchgeführte Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Einen entsprechenden Bericht von ORF Radio Tirol hat die Polizei auf APA-Anfrage bestätigt. Durch die Erschütterung beim Aufprall haben sich mehrere Personen in der Gondel leicht verletzt.

Die Frau aus Deutschland habe das Paragleiten seit ungefähr einem Jahr betrieben, hieß es. Sie startete gegen 11.10 Uhr und geriet aus unbekannter Ursache in die Nähe der Bergbahn Hohe Salve. Schließlich konnte sie einen Zusammenstoß mit einer der Seilbahn-Gondeln nicht vermeiden.