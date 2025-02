Paukenschlag: Surf Opening verlässt Neusiedler See

Das beliebte Event verlässt heuer erstmals den Neusiedler See - bisher sind 35 neue Locations in ganz Österreich mit dabei.

Das traditionelle Surf Opening verlässt nach mehr als 30 Jahren den Neusiedler See und geht heuer erstmals an mehreren Standorten in ganz Österreich über die Bühne. 35 Locations sind bereits dabei, kündigte Veranstalter Gerhard Polak gegenüber der APA an. Weitere können sich noch melden. Ziel sei es, die Besucher fürs Surfen zu begeistern - und das eben nicht nur in Neusiedl oder Podersdorf, sondern überall dort, wo es möglich ist, hielt Polak fest.

Das Surf Opening wird von 30. April bis 4. Mai stattfinden. Das größte Event inklusive Party wird wohl jenes im Vienna City Beach Club an der Neuen Donau in Wien. Mit dabei sind neben weiteren Standorten in der Bundeshauptstadt aber auch Locations in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Kärnten, wo der Start der Surfsaison etwa am Wörthersee gefeiert wird. Aus der alten Heimat des Surf Openings, dem Burgenland, macht vorerst nur der Wakeboard-Park in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) mit.

Veranstalter: "Künstliche Welten aufzubauen", nicht mehr zeitgemäß

Geboten wird bei den einzelnen Veranstaltungen, was auch immer am jeweiligen Standort möglich ist, von Wind- und Kitesurfen über Skimboarden und Stand Up Paddeln bis hin zu Wingfoilen und Upstream Surfing. Während beim Surf Opening früher Unterhaltung und Party im Vordergrund standen, will Polak den Fokus nun darauf legen, Menschen längerfristig zum Wassersport zu bringen. Dafür seien mehrere kleine Events auch insofern von Vorteil, als Interessierte die Community in ihrer Nähe kennenlernen können.

Anlagen zu nutzen, die bereits bestehen, sei jedenfalls nachhaltiger und leistbarer als die Infrastruktur an einem Ort aus dem Boden zu stampfen, betonte Polak. Künftig sollen deshalb bestehende Betriebe eingebunden werden, anstatt "irgendwo künstliche Welten aufzubauen, die dann zwei Wochen später nicht mehr da sind", hielt er fest. In seiner bisherigen Form sei das Surf Opening aus seiner Sicht nicht mehr zeitgemäß gewesen und auch nicht mehr finanzierbar.

Das genaue Programm soll Ende Februar fixiert werden. Locations, die noch teilnehmen wollen, können sich per Mail unter hello@surfopening.at melden. Voraussetzung ist, dass der Eintritt kostenlos ist, um die Angebote möglichst niederschwellig zu halten, so Polak.