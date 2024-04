Pensionist auf E-Bike von Motorrad erfasst – 89-Jähriger tot

Ein 89-jähriger Pensionist aus dem Bezirk St.Veit an der Glan ist am Sonntag mit seinem E-Bike tödlich verunfallt.

Er war auf dem Radweg entlang der Kappeler Landstraße von Silberegg kommend in Richtung Lind unterwegs, als er von einem Motorrad, gelenkt von einem 51-jährigen Mann aus dem Bezirk St.Veit an der Glan, erfasst und mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Pensionist erlitt tödliche Verletzungen, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Nach Angaben der Polizei querte der Radfahrer zuvor ohne anzuhalten und ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, die Kappeler Landesstraße, um in Richtung Gölsach weiterzufahren. Der Motorradfahrer konnte trotz eines Ausweichversuches die Kollision nicht mehr verhindern, kam in weiterer Folge mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab, stürzte über die Böschung und kam im angrenzenden Acker zu Liegen. Der 51-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.