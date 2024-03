Crash auf Schleichweg zum Flüchtlingsheim: 3 Verletzte

Noch schnell vor der Badner Bahn, die volle Fahrt hatte, über die Gleise abbiegen wollte ein 29-jähriger in Traiskirchen. Das Manöver missglückte - zwei Inder und ihr afghanischer Freund wurden zum Teil schwer verletzt.

NÖ. So wie es aussieht, war das Trio Dienstagabend von einem Hindu-Tempel am Mühlenweg in Traiskirchen gekommen und auf dem Weg zum Flüchtlingsheim, um einen afghanischen Beifahrer (21) in die Unterkunft zu bringen, wobei sie eine Abkürzung über die Wohnsiedlung an der Steinfeldgasse nahmen. Dabei wollte der indische Lenker (29) des VW Golf vor der parallel fahrenden Badner Bahn über den dortigen unbeschrankten und mit Lichtzeichen gesicherten Bahnübergang übersetzen.

© Monatsrevue, Lenger ×

Als die Triebwagenführerin (43) bemerke, dass der Pkw-Lenker, der plötzlich Gas gegeben hatte, nicht stehen bleiben würde, begann sie zu hupen und ein Not-Bremsmanöver einzuleiten, konnte die Kollision am Bahnübergang allerdings nicht mehr verhindern.

Bei dem Crash erlitt der Pkw-Lenker schwere Verletzungen, seinen 21-jähriger Beifahrer erwischte es nicht ganz so arg. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden gebracht.

Ein erheblich verletzte 25-jähriger Inder wiederum, der auf der Rückbank im VW Golf mitgefahren war, musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Wienersdorf und Traiskirchen-Stadt aus dem Auto befreit und mit dem Notarzthubschrauber in das AKH nach Wien geflogen werden.

Alle Insassen der Badener Bahn, so auch die Lokführerin, kamen bei dem Unfall mit dem Schreck davon.