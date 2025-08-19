Alles zu oe24VIP
Beauty-Klinik
© Gruppe Sofortmaßnahmen

Illegale Eingriffe

Polizei sucht weitere Opfer von "Fake"-Beauty-Docs

19.08.25, 12:04
Die Polizei ruft mögliche Opfer dazu auf, sich zu melden. 

Innerhalb kürzester Zeit gingen Anfang August der Polizei insgesamt vier illegale Schönheitskliniken ins Netz (oe24 berichtete).  Im Zuge der Durchsuchungen flog auch eine Beauty-Klinik in der Felberstraße auf. Seither stehen drei Frauen im Verdacht, ohne der notwendigen medizinischen Ausbildung, Behandlungen mit Botox und Hyaluron durchgeführt zu haben.

Beauty-Klinik
© Gruppe Sofortmaßnahmen

Bislang sind laut Polizei vier Opfer bekannt, bei denen Komplikationen nach den illegal durchgeführten Behandlungen aufgetreten sind. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus führt umfangreiche Ermittlungen in dem Fall.

Mögliche weitere Opfer oder Personen, die sachdienlichen Hinweise zu dem Fall haben, sollen sich beim Kriminalreferat Fünfhaus unter SPK-W-15-Referate@polizei.gv.at melden.

