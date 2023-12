Polizeiauto crasht mit Rettungswagen – Beamter (54) tot

Ein Polizeiauto und ein Rettungswagen waren am 24. November in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zusammengestoßen. Wie oe24 aus vertraulicher Quelle erfuhr, ist der Lenker des Polizei-Kastenwagens nun gestorben.

Wien. Der verheerende Unfall passierte vor 10 Tagen: Ein Polizeiauto und ein Rettungswagen des Sozialen Medizinischen Dienstes sind in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zusammengestoßen. Jetzt ist der Lenker des Polizei-Kastenwagens verstorben, wie oe24 aus vertraulicher Quelle erfuhr.

Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen 54-jährigen Gruppeninspektor der Kraftfahrabteilung. Er saß bei dem Unfall am Steuer des Polizeiautos. Der verstorbene Beamte kommt aus Groß-Enzersdorf.

Zeugen: Beide mit Blaulicht unterwegs

Wer schuld am Unfall war, ist unbekannt. Zeugenaussagen gingen auseinander. Die Kreuzung ist mit einer Ampel geregelt. Das Polizeiauto soll auf der Felberstraße auf dem Linksabbiegefahrstreifen in Richtung Linzer Straße gefahren sein und versucht haben, die Kreuzung mit der Schweglerstraße in gerader Richtung zu überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Rettungswagen, der von links über die Schmelzbrücke in die Kreuzung einfuhr.

Auch wenn dies noch offiziell bestätigt werden musste, waren laut Zeugen beide mit Blaulicht unterwegs. Ob sie auch die Folgetonhörner eingeschaltet hatten, war hingegen unklar, ebenso die Frage nach dem Vorrang. Für wen die Ampel auf Grün stand bzw. ob eventuell beide Rot hatten, blieb zunächst ebenfalls unbeantwortet.