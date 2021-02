Missglückter Raub in Baden.

Riskanter Coup in Niederösterreich: In Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) haben am Wochenende bisher unbekannte Täter einen Bankomat zu sprengen versucht. Schauplatz war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich eine aufgelassene Filiale eines Geldinstituts. Das Landeskriminalamt ermittelt und ersucht um Hinweise (Tel.: 059133-30-3048 oder 059133-30-3333).

Kein Geld für Täter

Die Tat war am Sonntag gegen 2.00 Uhr verübt worden. Durch die Sprengung entstand erheblicher Sachschaden im ehemaligen Geldinstitut, teilte die Polizei mit. Doch die Täter gehen leer aus: Der Bankomat konnte nicht geöffnet werden.