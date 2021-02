Der „Spaß“ einer Influencerin löste einen riesigen Polizeieinsatz in der City aus.

Innere Stadt. Am Dienstagabend rief Influencerin Sara D. ihre Fangemeinde – „spaßhalber“ – auf, sich am Stephansplatz zu versammeln. Als dann Hunderte kamen und alle Corona-Regeln Makulatur waren, flüchtete die Dame in den Mäci in der Johannesgasse.

Dafür rückte die Polizei aus: Obwohl die meisten Teenager davonliefen, hagelte es für den erwischten Rest der Sara-D.-Fans 97 Anzeigen.