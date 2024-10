Der Lenker wollte das geliehene Fahrzeug "ausprobieren".

Mit 179 km/h ist ein 23-Jähriger am Samstagabend durch den Bezirk St. Veit an der Glan gerast. Nach einer Messung auf der S37 im Bereich Maria Saal stoppte ihn die Polizei kurze Zeit später. Der Lenker des mehrere hundert PS starken Sportwagens gab an, er habe das geliehene Fahrzeug "ausprobieren" wollen.