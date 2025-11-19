Alles zu oe24VIP
Heizung Änderung
© Getty Images

Kälteschock

Riesen Ärger in Wien: 25.000 Haushalte ohne Fernwärme!

19.11.25, 16:32
Derzeit gibt es in Wien eine Fernwärmestörung - zum Ärger aller Frosthasen, die momentan bei knapp 0 Grad Außentemperatur in ihren Wohnungen den Kopf schütteln dürften. 

Ein technisches Gebrechen an einer Leitung im Bereich der Kaiser-Ebersdorfer Straße in der Nacht hat am Mittwoch zu einem teilweisen Ausfall des Fernwärmenetzes in Wien-Simmering geführt.  

25.000 Haushalte betroffen

Derzeit sind 25.000 Haushalte betroffen, wie die Wiener Netze in einer Aussendung informierten. Die Arbeiten zur Lokalisierung der Schadensstelle waren am Nachmittag noch im Gang. "Dazu werden die unterirdischen Leitungen an einigen Punkten aufgegraben", sagte ein Sprecher der APA.

Task Force eingerichtet

Die möglichst rasche Schadensbehebung und Wiederherstellung der Wärmeversorgung für die betroffenen Wienerinnen und Wiener habe oberste Priorität. Neben der Störungsbehebung werde auch an alternativen Versorgungsmöglichkeiten gearbeitet. Eine Task Force zur exakten Ermittlung und Analyse der Schadensursache sei bereits eingerichtet.

