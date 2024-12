Rückblick: Vor fünf Jahren brach Corona aus

Erste Fälle wohl schon im November in China - Pandemie dauerte mehr als drei Jahre.

Vor fünf Jahren, am 31. Dezember 2019, ist der Ausbruch des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und der Atemwegserkrankung Covid-19 bekannt geworden.

China informierte an diesem Tag die Weltgesundheitsorganisation (WHO) darüber. Das Virus breitete sich weltweit aus und sorgt seither für zahlreiche Erkrankungs- und Todesfälle. Erst am 5. Mai 2023 erklärte die WHO die Pandemie für beendet, nachdem die Bevölkerung durch Infektionen und Impfungen bessere Immunität entwickelt hatte.

Nachträgliche Analyse

Schon im November 2019 gab es nach nachträglichen Analysen ausgehend vom Huanan-Fischmarkt in der chinesischen Metropole Wuhan Fälle der Lungenerkrankung. Am 30. Jänner rief die WHO schließlich eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" aus. Die meisten Länder versuchten die Pandemie mit Maßnahmen wie Abstandsregeln und Lockdowns - wiederkehrenden Schließungen von Gastronomie sowie teils auch Fachhandel und Schulen - einzudämmen.

Schutzimpfungen gegen Covid-19

Ende Dezember 2020 begannen in der EU die Schutzimpfungen gegen Covid-19. In Österreich ist eine Infektion mit SARS-CoV-2 seit Juli 2023 keine meldepflichtige Krankheit mehr. Bis dahin wurden hierzulande 6,08 Millionen Ansteckungen nachgewiesen und 22.500 Todesfälle mit "Corona" in Verbindung gebracht.