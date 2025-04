19 Autoeinbrüche: 17-Jähriger zu Haft verurteilt

Der 17-Jährige beteuerte, dass er sein Leben jetzt in den Griff bekommen will.

Szbg. Am Salzburger Landesgericht ist am Dienstag ein 17- jähriger Autoeinbrecher zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der junge Mann gestand die 19 Einbrüche , die er im Jänner und Februar in Wals-Siezenheim, Elixhausen und Bürmoos (alle Flachgau) gemeinsam mit unbekannten Mittätern verübt hat. Er machte die Autoeinbrüche während er bereits wegen anderen Delikten vor Gericht stand.

Der Richter verurteilte den 17-Jährigen zu einer neunmonatigen unbedingten Freiheitsstrafe. Auch zwei weitere Strafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden, werden jetzt fällig, sodass der Angeklagte insgesamt 21 Monate in Haft muss. Das Urteil ist bereitsrechtskräftig.