22-Jähriger stirbt bei Festival in Salzburg

Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelt zum Sachverhalt und zur Todesursache.

Wien. Beim Electric Love Festival am Salzburgring (Flachgau) ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Todesfall gekommen. Wegen einer aggressiven Person musste das Security-Personal laut Polizeiangaben einschreiten. Im Zuge des Einschreitens habe der 22-jährige Deutsche aus noch unbekannter Ursache sein Bewusstsein verloren, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Trotz sofortiger Erstmaßnahmen und Notarzt-Einsatz verstarb der 22-Jährige noch am Einsatzort.

Das Landeskriminalamt Salzburg hat Ermittlungen zum Sachverhalt und der Todesursache aufgenommen.