54-jähriger Motorradfahrer in Kitzbühel verunglückt

Verlor bei Bremsmanöver Kontrolle über sein Fahrzeug.

Montagmittag ist ein 54-jähriger deutscher Motorradfahrer auf der Jochberger Straße in Kitzbühel bei einem Bremsmanöver in Tirol verunglückt. Ein 80-jähriger Pkw-Lenker vor ihm musste laut Polizei wegen des starken Verkehrs abbremsen, was wiederum den Motorradfahrer gezwungen habe, ebenfalls in die Bremsen zu steigen.

Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in Richtung Gegenfahrbahn gekippt und mit einem von einem 46-Jährigen gelenkten, entgegenkommenden Lkw kollidiert, berichtete die Polizei. Er verletzte sich dabei tödlich.