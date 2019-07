Seit Ende Juni wird in Portugal eine 28 Jahre alte Salzburgerin vermisst. Wie das Online-Portal "Salzburg24.at" am Mittwoch berichtete, steht die österreichische Botschaft laut Auskunft des Außenministeriums bereits in Kontakt mit den örtlichen Behörden. Die Frau wurde zuletzt am Abend des 28. Juni östlich der kleinen Ortschaft Pedralva nahe Bordeira im Landesinneren der Algarve-Küste gesehen.



Die Vermisste dürfte sich bereits länger in Portugal aufhalten und soll laut Suchaufrufen in sozialen Medien nur mit leichter Kleidung und Sandalen unterwegs gewesen sein. Geld, Mobiltelefon und Reisepass blieben in ihrem Quartier zurück. Möglicherweise könnte die junge Frau vor ihrem Verschwinden unter Einfluss einer Psychose gestanden sein. Wie ein Freund von ihr auf Facebook postete, sei das Suchgebiet laut Polizei sehr groß und schwer zu durchsuchen.