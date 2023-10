Action und Ruhe im Hotel Niederreiter

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für zwei Erwachsene im Hotel Niederreiter im Salzburger Land.

Maria Alm. Funslopes, Rodelbahnen und massenhaft Neuschnee zum Herumtollen: Familien lieben den Winter in den Bergen in Maria Alm/Salzburger Land. Die perfekte Homebase für gemeinsame Abenteuer finden Urlauber im Hotel Niederreiter: Mit wenigen Schritten steht man nicht nur mitten im 150 Pistenkilometer großen Skigebiet, sondern auch am Übungslift. Zwei öffentliche Skischulen helfen bei den ersten Schwüngen. Für geübte Skifahrer geht es an die Funslopes und Snowparks. Wer mit den kleinste Wintergästen anreist, hat auf den besten präparierte Winterwegen die Möglichkeit, auch mit dem Kinderwagen in den Wintergenuss zu kommen.

Das Hotel Niederreiter lockt nicht nur mit den kulinarischen Angeboten wie Apfelstrudel aus der hauseigenen Konditorei, sondern auch mit der Saunawelt, Erlebniswhirlpool und Dampfbad. Im völlig neuen Wellnessbereich ist ein Ort, um wieder zu Kräften zu kommen.



ÖSTERREICH verlost einen Urlaub im Hotel Niederreiter. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff „Niederreiter“ an ooegewinn@oe24.at schicken. www.niederreiter.com