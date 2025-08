„Conni – Das Musical!“ begeistert kleine Fans

Conni wird endlich groß – und feiert das mit ihren Fans in einem fröhlichen Mitmach-Musical voller Musik.

Salzburg. Conni feiert Geburtstag – und alle feiern mit! Im Mitmach-Musical „Conni – Das Musical!“ erleben Kinder ab 3 Jahren ein turbulentes Abenteuer mit Tanz, Gesang und vielen Überraschungen. Gemeinsam mit Freunden, ihren Eltern und Kater Mau will Conni ihre weltbeste Schokotorte backen. Doch nicht alles läuft nach Plan.

Das Stück bringt die kleinen und großen Zuschauer in Bewegung, animiert zum Mitmachen und begeistert mit viel Charme, tollen Songs und echten Bühnenmomenten. Tickets für die Show am 12. Oktober in der Salzburgarena sind auf oeticket.com erhältlich, los geht es um 14 Uhr.

