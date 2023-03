Drei Verletzte bei Frontal-Crash in Salzburg

Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn - Insassen beider Autos unbestimmten Grades verletzt

Bei einem schweren Autounfall im Salzburger Piesendorf haben sich Freitagnachmittag die beiden Lenker der Unfallwagen und ein mitfahrender Bub unbestimmten Grades verletzt. Der Vater des Elfjährigen, ein 43-jähriger Tscheche, hatte auf der Kapruner Landesstraße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Pkw eines 59-jährigen Piesendorfers kollidiert. Alle drei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Straße musste laut Polizeiaussendung vom Freitagabend vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt werden. Das Rote Kreuz und die Feuerwehren aus Piesendorf und Zell am See waren mit einem Großaufgebot am Unfallort, der 59-jährige Piesendorfer wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Der 43-jährige Tscheche und sein Sohn, der auf der Rückbank gesessen war, wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Beide Lenker waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht alkoholisiert.