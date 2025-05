Erster Stau wegen deutscher Grenzkontrollen

ORF hat den ersten Stau wegen verstärktem Grenzschutz dokumentiert.

Szbg. Die neue deutsche Bundesregierung lässt ihren Worten Taten folgen. Nach den Ankündigungen, „ab Tag eins“ einen härteren Asylkurs zu fahren, hat Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) am Mittwoch bekanntgegeben, an den deutschen Grenzen stärker zurückzuweisen. Die Bundespolizei richtete daraufhin am Donnerstag u.a. auf dem Grenzübergang Richtung Freilassing wieder einen fixen Kontrollpunkt ein. In der Grenzstadt Oberndorf im Salzburger Flachgau hat man dazu allerdings noch keinerlei Informationen bekommen, sagt Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) gegenüber dem ORF: „Ich kenne auch nur die medialen Ankündigungen.“ Es gäbe leider keine Kommunikation mit den deutschen Behörden.

Die Grenzkontrollen zwischen Oberndorf auf österreichischer und Laufen (Deutschland/Bayern) auf deutscher Seite seien schon im vergangenen Herbst merklich aufgestockt worden. Um die Ankündigung wahr zu machen, wird es deutlich mehr Beamte der deutschen Bundespolizei an den Grenzen zwischen Salzburg und Bayern brauchen.