Unfall in Salzburg
© vogl-perspektive.at

Schwerer Unfall

Feuerwehr-Lkw kippt um – mehrere Verletzte

14.08.25, 14:04
Teilen

Im Salzburger Flachgau ereignete sich heute ein schwerer Unfall. Ein Rettungshubschrauber, das Rote Kreuz, die Polizei und die Feuerwehr waren im Einsatz.

Salzburg. Kurz nach Donnerstagmittag kam es in der 700-Einwohner-Gemeinde Göming (Flachgau) zu einem schweren Unfall mit neun Verletzten – darunter mindestens ein Schwerverletzter. Eine Person wurde eingeklemmt. Die Betroffenen waren im Unfall-Fahrzeug der Feuerwehr unterwegs, als es bei der Einsatzfahrt umkippte. Der Unfall sei laut "ORF Salzburg" passiert, als das Rüstlöschfahrzeug der Feuerwehr Oberndorf auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall nach Nußdorf (Flachgau) war. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Unfall in Salzburg
© vogl-perspektive.at

Großalarm. Mehrere Feuerwehren wurden zu dem verunfallten Löschfahrzeug alarmiert: Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr aus der Stadt Salzburg, die Feuerwehr Laufen (bayrische Grenzstadt) und die Freiwilligen Feuerwehren Lamprechtshausen, Göming, Bergheim und Oberndorf. Das Rote Kreuz war im Einsatz. Ein Notarzt-Hubschrauber flog einen Schwerverletzten ins Spital.

Unfall in Salzburg
© vogl-perspektive.at
 

Die Verletzten wurden in das Salzburger Unfallkrankenhaus, das Salzburger Landesspital und ins Krankenhaus Oberndorf gebracht.

Die Straße, auf der sich der Unfall ereignete, wurde großräumig abgesperrt.

