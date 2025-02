Gondel-Schock in Ski-WM-Ort

Im Salzburger Ort Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau), wo gerade die Ski-WM ausgetragen wird, legte heute ein Stromausfall eine Gondelbahn lahm.

Etwa eineinhalb Stunden lang mussten die Skifahrer in den Gondeln ausharren. Ein Stromausfall hat Freitagnachmittag um ca. 15.30 Uhr eine Gondelbahn mit zahlreichen Fahrgästen lahmgelegt, wie "ORF Salzburg" berichtet.

Betroffen war die Schönleitenbahn im Ortsteil Vorderglemm. Diese ist eine wichtige Verbindungsbahn im Skigebiet zwischen Saalbach-Hinterglemm und Leogang.

Schuld an dem Ausfall war ein Defekt an gleich zwei Transformatoren in der Stromzufuhr. Unklar ist, wieviele Wintersportler tatsächlich in der Gondelbahn eingeschlossen waren.