× Halloween: Schwere Krawalle auch in Salzburg

Nicht nur in Linz, sondern auch in Salzburg kam es in der Halloween-Nacht zu schweren Ausschreitungen in der Innenstadt.

Laut Augenzeugen sorgten aggressive Jugendliche in der Halloween-Nacht zu einem Polizei-Großeinsatz in Salzburg. Zwei Gruppen hatten beim Marko-Feingold-Steg im Zentrum von Salzburg Feuerwerkskörper angezündet und teilweise auch Böller in die Menschenmenge geworfen. © Mike Vogl × © Mike Vogl × Die Salzburger Polizei rückte mit einem Großaufgebot auf. Die Beamten versuchten dabei vor allem deeskalierend zu wirken und Jugendliche einzubremsen. Laut Polizei seien diese Vorgänge in Salzburg nicht mit den Straßenschlachten in Linz zu vergleichen © Mike Vogl × © Mike Vogl ×