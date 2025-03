Hackel sah jüdische Bergsteiger als „Pest“.

Szbg. Die Heinrich-Hackel-Hütte in Werfenweng (Pongau) soll weil Heinrich Hackel ein Judenhasser war wieder ihren alten Namen tragen und „Söldenhütte“ heißen. Der Namenspatron der Hütte trat schon in den 1920er Jahren durch Hass auf Juden in Erscheinung, als der Alpenverein in Österreich und Deutschland zu den Wegbereitern des Nationalsozialismus gehörte. Der heutige Alpenverein Salzburg beschloss nun die Umbenennung einstimmig.