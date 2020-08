Hochwasser-Drama auf Salzach: 29 Personen gekentert

Zwei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Lend/Schwarzach - Nach dem Raftingunfall auf der Salzach am Mittwoch sind alle Bootsinsassen aus dem Wasser gerettet worden. Wie Daniel Kofler vom Roten Kreuz sagte, werde keine Person mehr vermisst. Zwei Insassen wurden mit Verletzungen zunächst noch unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.

Wie ein Sprecher der Polize sagte, waren drei Boote mit insgesamt 29 Personen am Fluss unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kenterten dabei zwei Raftingboote. Der Abschnitt der Salzach zwischen Eschenau bei Zell am See (Pinzgau) und Schwarzach (Pongau) bietet Wildwasser im mittleren Schwierigkeitsgrad. Er gilt bei Rafting-Unternehmen als beliebte Strecke.