Kajakfahrer tödlich verunglückt

Mann kenterte und wurde unter Stein gedrückt - Zwei weitere Einsätze der Salzburger Wasserrettung am Wolfgangsee

Ein Kajakfahrer ist am Sonntag in Golling an der Salzach im Bundesland Salzburg tödlich verunglückt. Der Mann kenterte mit seinem aufblasbaren Kajak nach der Durchfahrt der Salzachöfen und wurde unter einen Stein gedrückt, teilte der Landesverband der Wasserrettung Salzburg der APA Sonntagabend mit. Nach der Bergung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Wasserrettung scheiterte die Reanimation des Verunglückten, er starb noch an der Unfallstelle.

Fast zeitgleich kam es Sonntagnachmittag zu zwei weiteren Einsätzen am Wolfgangsee. Im Strandbad St. Gilgen wurde ein Bursch aus drei bis vier Metern Wassertiefe geborgen und vor Ort erfolgreich reanimiert. Der Zehnjährige war laut Polizei ins Wasser gesprungen und danach nicht mehr aufgetaucht. Mit dem Rettungshubschrauber ging es danach ins Krankenhaus Salzburg. Im oberösterreichischen St. Wolfgang drohte ein Boot zu sinken, dieses wurde von den Einsatzkräften an das Ufer geschleppt.