Kleinbus mit 9 Insassen ging in Flammen auf

Der Fahrzeugbrand auf der Tauernautobahn verlief glimpflich

Ein Fahrzeugbrand am Samstag in der Früh auf der Tauernautobahn (A10) bei Zederhaus im Lungau ist glimpflich verlaufen. Die neun Insassen des Kleinbusses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben laut Polizei unverletzt. Die Feuerwehr Zederhaus löschte den Brand. Der Tauerntunnel war in Richtung Süden für kurze Zeit gesperrt.

© FF Zederhaus

Der Kleinbus war von Oberösterreich kommend in Richtung Kroatien unterwegs, als der 17-jährige Lenker aus dem Bezirk Freistadt (Oberösterreich) rund einen Kilometer nach dem Tauerntunnel eine Fehlermeldung auf dem Display des Pkw wahrnahm. Er steuerte den Wagen auf den Pannenstreifen, öffnete die Motorhaube und bemerkte zunächst eine kleine Flamme. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand. An dem Wagen entstand ein Totalschaden.