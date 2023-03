Klima-Kleber legen Salzburg lahm

Aktivisten der Letzten Generation blockieren die Staatsbrücke.

Die Klima-Kleber wollen nicht hinnehmen, wie Bundeskanzler Nehammer alle wissenschaftlichen Warnungen vor der Klimakatastrophe in den Wind schlägt und damit Leben und Gesundheit der österreichischen Bevölkerung aufs Spiel setzt. Sie fordern, dass wenigstens die billigsten, einfachsten Schutzmaßnahmen ergriffen werden: ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen, und Tempo 100 auf der Autobahn.

???? EILT: STAATSBRÜCKE IN SALZBURG VERKEHRSBERUHIGT ????



Wie können nicht hinnehmen, wie #Nehammer alle wissenschaftlichen Warnungen vor der Klimakatastrophe ignoriert und damit Leben und Gesundheit der österreichischen Bevölkerung aufs Spiel setzt.#Tempo100 #Klimakrise pic.twitter.com/nrIkCMOQgp — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) March 29, 2023

Johanna Köll (27), Angestellte, hat sich festgeklebt. Sie erinnert sich an den Katastrophensommer 2021: “Vor zwei Jahren haben wir hier in Salzburg erlebt, was Klimachaos bedeutet: Extreme Regenfälle zogen eine Spur der Verwüstung durchs Land, etwa in Hallein, wo die Altstadt zum reißenden Sturzbach wurde. Ganze Autos wurden einfach weggespült – ein Wunder, dass niemand gestorben ist. Das sind die Folgen der Treibhausgase, die schon heute in der Luft sind. Warum lassen es Nehammer und Kogler dann zu, dass bei uns in Österreich nach noch mehr todbringendem Öl und Gas gebohrt wird?”