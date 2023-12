Mit Auto im Flachgau in Bach gestürzt: 66-Jähriger kam ums Leben

Im Salzburger Flachgau ist am Freitagabend ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in einen Bach gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Der Mann aus der Region wurde in den starken Strömung abgetrieben. Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz suchten den 66-Jährigen und konnten ihn bergen. Es wurde sofort mit der Wiederbelebung begonnen, der Flachgauer starb aber noch am Unfallort, informierte die Polizei am Samstag.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Strandbads Zell am Wallersee (Gemeinde Seekirchen). Gegen 20.45 Uhr kam der Mann aus unbekanntem Grund mit dem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte in den Schönbach. Der 66-Jährige wurde in der Strömung mitgerissen und abgetrieben. Er war alleine im Fahrzeug.